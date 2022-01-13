Мать умершей в алтайской больнице девочки рассказала о "шокирующих" результатах экспертиз

Выводы экспертов в деле о гибели в ЦРБ Советского района годовалой девочки ошеломляют. Об этом в беседе с "КП" заявила мать погибшего ребёнка Регина Голошубова.

"Заседания ещё идут, но они закрытые, я не могу пока ничего раскрывать. Надеемся, что в феврале закончим. В январе будет четвёртое заседание по делу, как только всё закончится – я сразу сообщу. Пока лишь могу сказать, что экспертизы шокирующие", – сказала она.

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Напомним, 11 января 2021 года девочка поступила в больницу с термическим ожогом – она опрокинула на себя горячую воду. Однако после медицинских манипуляций ребёнок умер. По предварительной информации, из-за повреждения левого лёгкого при катетеризации подключичной вены. В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности – обвинение предъявили двум врачам-реаниматологам больницы.

Известно, что врачи не провели необходимые диагностические мероприятия и без УЗИ использовали инструменты, которые не соответствуют возрасту ребёнка.

Ранее amic.ru писал, что появилась петиция в защиту врача, которого активно травят в соцсетях из-за смерти годовалой Вари Голошубовой в КГБУЗ "Советская ЦРБ".

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Составитель петиции подчеркнул, что правоохранительные органы и медицинское сообщество дадут верную квалификацию действиям медика. Он призвал публично не осуждать медика, так как его вина в настоящий момент не доказана.

Министерство здравоохранения Алтайского края выразило соболезнования семье Вари и заявило, что по данному случаю уже ведётся ведомственная проверка с привлечением всех необходимых профильных специалистов, в ходе которой действиям медицинских работников будет дана оценка, а виновные понесут наказание.