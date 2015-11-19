Матвиенко: строительство инфраструктуры на Алтае не успевает за турпотоком

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко считает, что туристический поток на курорты Алтайского края растет так, что строительство инфраструктуры за ним не успевает. Об этом сообщает официальный сайт региона.





В среду, 18 ноября, на пленарном заседании верхней палаты парламента, в рамках которого прошел "Час Алтайского края", председатель отметила, что регион традиционно входит в пятерку лидеров по количеству отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях.





"Руководству края необходимо энергичнее стимулировать создание новых мест для размещения туристов. Конечно, и федеральный центр со своей стороны должен принять дополнительные меры в этом плане. Мы будем рекомендовать правительству России рассмотреть возможность увеличения финансирования кластера "Белокуриха", экономической зоны "Бирюзовая Катунь", строительства и реконструкции автомобильной дороги "Чуйский тракт", – сказала Матвиенко.





Председатель Совфеда заявила, что на Алтае проводят последовательную и продуманную инвестиционную политику. Об этом говорит тот факт, что в прошлом году объем инвестиций в основной капитал вырос почти на 4%. И уже семь лет подряд край входит в число тридцати наиболее инвестиционно привлекательных регионов страны.





Но в Алтайском крае есть и проблемы, считает Матвиенко. Это, прежде всего, демографический спад, низкий уровень средней заработной платы. По ее мнению, в Алтайском крае необходимо усилить меры социальной поддержки семей с детьми, активно вести работу по корректировке уровня заработной платы.







