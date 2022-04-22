Майк Тайсон избил пассажира самолёта. Видео

Известный бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон нанёс несколько ударов по лицу одному из пассажиров самолёта. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на TMZ.

Конфликт между пассажиром и экс-боксёром случился в самолёте Сан-Франциско — Флорида. Сообщается, что мужчина сделал селфи со знаменитостью. Затем он пытался поговорить с Тайсоном, провоцируя его. Бывший чемпион мира по боксу попросил его прекратить, однако мужчина не унимался.

После этого спортсмен нанёс молодому человеку несколько ударов по лицу и покинул самолёт.

Источники отмечают, что потерпевший был пьян.

Ранее сообщалось, что в Бийске произошла драка, в которой боксёр до смерти избил омоновца. Мужчина получил несколько ударов от мастера спорта по боксу, после чего впал в кому, а через десять дней скончался.

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Вопрос дня "Живого места не было". Что известно о драке в Бийске, где боксер до смерти избил омоновца?