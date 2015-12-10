Mazda врезалась в ограждение недалеко от барнаульского ТРЦ "Европа". Фото

В Барнауле Mazda CX-5 врезалась в ограждение на пересечении ул. Георгиева и Павловского тракта. ДТП произошло вечером в среду, 9 декабря, недалеко от ТРЦ ''Европа''.

В паблике Barnaul 22 просят предоставить видеозапись аварии. Известно, что в ДТП никто не пострадал. На месте работали сотрудники аварийного комиссариата. Возможно, водитель не справился с управлением.