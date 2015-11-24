МЧС ''борется'' с огнем во Дворце зрелищ и спорта в Барнауле. Фото

Во вторник, 24 ноября, в Барнауле ко Дворцу зрелищ и спорта подъехали пожарные машины.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю ИА ''Амител'' сообщили, что проходят учения по ликвидации возгорания. По легенде, огонь вспыхнул в полуподвальном помещении, в здании в этот момент находились 100 человек, большую часть из них вывели сотрудники учреждения, пятерых спасли пожарные. Площадь возгорания — 30 квадратных метров.





Огнеборцы работают по второму рангу сложности. В учениях задействовали семь автоцистерн.

В ведомстве отмечают, что подобные тренировки на крупных объектах проходят в городе ежемесячно. К примеру, в этом году учения проходили в КРК ''Мир'' и Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова.



