МЧС готовится к паводку и лесным пожарам в Алтайском крае. Фото

Целый ряд мер предпринимают сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю, чтобы обезопасить регион от паводка и лесных пожаров, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

Работа продвигается в двух основных направлениях: мониторинг текущей обстановки и подготовка к ее возможному осложнению. В настоящее время как паводковая, так и лесопожарная ситуация остаются стабильными.

"На территории региона с 31 марта работает группа специалистов беспилотных авиационных систем из отряда "Центроспас". Задача – составление ортофотопланов наиболее проблемных территорий края, – уточнили в ведомстве. – Группа вела работы в Красногорском, Усть-Пристанском, Шипуновском, Каменском районах, обследованы территории 16 населенных пунктов".

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В Третьяковском районе прочистили водоотводные каналы от снега и мусора в селе Староалейском. Аналогичные работы запланированы в Камне-на-Оби, куда и передислоцируется группа со специализированной техникой.

В Бийском районе провели контролируемый отжиг сухой растительности рядом с населенными пунктами Боровое и Малоугренево.

Как уже писал amic.ru, раньше всего лесные пожары ожидают в четырех субъектах РФ: Бурятии, Забайкалье, а также на юго-западе Иркутской области и востоке Тувы. Возгорания там с высокой долей вероятности возникнут уже в апреле.

По официальной информации, в 2019 году пожары нанесли лесному фонду России 14 млрд рублей ущерба. Тяжелее всего обстановка была в Якутии, Иркутской области, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях.