МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Алтайском крае

Региональное ГУ МЧС предупреждает жителей Алтайского края об ухудшении погодных условий в четверг, 28 февраля.

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Прочее Тепло до +7 градусов обещают в Алтайском крае в последний день зимы

В частности ожидаются гололедица на дорогах, мокрый снег, метель и усиление ветра. Его порывы ночью могут достигать 20 метров в секунду.

В связи с этим население просят предпринять меры предосторожности, чтобы не стать жертвой стихии. В частности рекомендуется обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции.

Кроме того, не следует укрываться под деревьями и возле стен домов, так как не исключено падение ветвей, а также различных предметов с балконов и кусков фасада.

Автолюбителям советуют воздержаться от дальних поездок. При движении следует соблюдать ПДД, снизить скорость движения, внимательно следить за дорогой и держать "почтительную" дистанцию до впереди идущего транспорта.