МЧС предупреждает жителей Алтайского края о штормовом ветре

Жителей Алтайского края предупреждают о штормовом ветре днем 27 октября и сутки 28 октября. Его скорость при порывах может составить до 27 метров в секунду.

Региональное управление МЧС России рекомендует при сильном ветре пережидать непогоду в капитальном строении. Дома следует закрывать окна, поскольку сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам.

На улице лучше обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Специалисты советуют держаться подальше от стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания или других предметов.

Автомобиль будет безопаснее оставить в гараже, а при его отсутствии – вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.