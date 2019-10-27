МЧС предупреждает жителей Алтайского края о штормовом ветре
Местами его порывы будут достигать до 27 м/с
27 октября 2019, 09:34, Роман Кильмяшкин
Жителей Алтайского края предупреждают о штормовом ветре днем 27 октября и сутки 28 октября. Его скорость при порывах может составить до 27 метров в секунду.
Региональное управление МЧС России рекомендует при сильном ветре пережидать непогоду в капитальном строении. Дома следует закрывать окна, поскольку сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам.
На улице лучше обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Специалисты советуют держаться подальше от стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания или других предметов.
Автомобиль будет безопаснее оставить в гараже, а при его отсутствии – вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
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