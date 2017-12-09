МЧС предупреждает жителей Алтайского края о снеге и ветре 10 декабря

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МЧС советует жителям Алтайского края быть аккуратнее на дорогах в воскресенье, 10 декабря, из-за смены погоды. В этот день ожидаются снег и порывы ветра, говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, ночью в отдельных районах края снег, местами метель, гололедные явления, изморозь и гололедица на дорогах. Температура воздуха составит от 8 до 13 градусов ниже нуля. В восточных районах столбик термометра опустится до -18. Днем снег будет идти в западных и южных районах региона, причем в последних он может быть мокрым. Также возможна метель, гололедные явления и гололедица. Воздух прогреется до -4...+1 градуса.

Ветер будет дуть южный, ночью 5-10 метров в секунду, местами в южных и западных районах порывы до 15-20 метров, днем скорость ветра составит 7-12 м/с, местами порывы до 17-22 метров.

В Барнауле ночью будет без осадков, на дороге гололедица. Температура на улице будет равна -11...-13 градусам. В конце дня в столице региона пойдет снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Температура составит от 0 до 2 градусов мороза.

Ветер будет дуть южный, ночью 5-10 метров в секунду, днем от 9 до 14 метров.