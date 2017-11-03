МЧС призывает алтайских водителей к осторожности в условиях густого тумана

Фото: vk.com/barneos22

Туман накрыл Барнаул и его предместья с ночи пятницы, 3 ноября. Спасатели призывают водителей быть осторожнее в условиях густой пелены.

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"Осенние перепады температуры вызывают возникновение густых туманов. На дороге эта полупрозрачная молочная пелена – источник опасности. В условиях тумана зрение может обмануть водителя из-за так называемой "недостаточной видимости", - подчеркивают в экстренном ведомстве.

ДТП в условиях тумана связаны в основном с тем, что водителям кажется, что все предметы расположены в два раза дальше, чем в действительности. "Туман не только ухудшает видимость и скрывает ориентиры, но и изменяет окраску предметов. Водителю нужно знать это и учитывать при движении на светофорах, что желтый цвет в тумане становится красноватым, а зеленый — желтоватым", - также добавляют в МЧС.

Ни в коем случае нельзя пользоваться дальним светом фар. Также можно включить аварийную сигнализацию: мигающие оранжевые огни хорошо видны, даже если туман очень густой.

При движении на автомобиле в тумане следует· уменьшить скорость, не допускать запотевания лобового стекла, окно двери водителя лучше держать открытым и прислушиваться к шуму других транспортных средств, попросить пассажиров тоже следить за дорогой и предупреждать в случае опасности.