МЧС спрогнозировало в 13 районах Алтайского края высокую пожароопасность

Фото: усинск.онлайн

Высокая пожароопасность ожидается в воскресенье, 5 июня, в 13 районах Алтайского края.

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Прочее Алтайский край погрузился в период чрезвычайной пожароопасности

Согласно прогнозу Сибирского регионального центра МЧС России, наиболее неблагоприятная ситуация вероятна в Ключевском, Угловском и Хабарском районах – здесь ожидается чрезвычайно высокий (пятый класс) пожарной опасности.

Еще в десяти районах - Алейском, Волчихинском, Заринском, Каменском, Поспелихинском, Родинском, Рубцовском, Тальменском, Усть-Пристанском и Шипуновском – ожидается высокий (четвертый класс) пожарной опасности.

Напомним, что в Алтайском крае до 7 июня было объявлено штормовое предупреждение по причине высокой пожароопасности.

