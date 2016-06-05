МЧС спрогнозировало в 13 районах Алтайского края высокую пожароопасность
Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Ключевском, Угловском и Хабарском районе
5 июня 2016, 07:08
Фото: усинск.онлайн
Высокая пожароопасность ожидается в воскресенье, 5 июня, в 13 районах Алтайского края.
Согласно прогнозу Сибирского регионального центра МЧС России, наиболее неблагоприятная ситуация вероятна в Ключевском, Угловском и Хабарском районах – здесь ожидается чрезвычайно высокий (пятый класс) пожарной опасности.
Еще в десяти районах - Алейском, Волчихинском, Заринском, Каменском, Поспелихинском, Родинском, Рубцовском, Тальменском, Усть-Пристанском и Шипуновском – ожидается высокий (четвертый класс) пожарной опасности.
Напомним, что в Алтайском крае до 7 июня было объявлено штормовое предупреждение по причине высокой пожароопасности.
Комментарии
Новости партнеров