Медицинские маски будут выдавать 24 января в ТРК "Сити-центр" в Барнауле

Медицинские маски будут бесплатно выдавать в среду, 24 января, в ТРК "Сити-центр", сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Алтайского края.

Отметим, что акция пройдет с 12.00 до 13.00. Студенты Алтайского государственного медицинского университета также расскажут о методах профилактики и борьбы с гриппом. Вместе с информационными листовками гости магазина получат и медицинские маски.

Мероприятие состоится 24 января по адресу: Барнаул, проспект Красноармейский, 47-а, ТРК "Сити-центр".