Медицинские маски будут выдавать 24 января в ТРК "Сити-центр" в Барнауле
Также студенты-волонтеры расскажут о профилактике гриппа
24 января 2018, 10:26
Медицинские маски будут бесплатно выдавать в среду, 24 января, в ТРК "Сити-центр", сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Алтайского края.
Отметим, что акция пройдет с 12.00 до 13.00. Студенты Алтайского государственного медицинского университета также расскажут о методах профилактики и борьбы с гриппом. Вместе с информационными листовками гости магазина получат и медицинские маски.
Мероприятие состоится 24 января по адресу: Барнаул, проспект Красноармейский, 47-а, ТРК "Сити-центр".
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