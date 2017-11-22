Медленно, но верно: реставрация "Аптеки Крюгеръ" в Барнауле продолжается

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Реставрация здания по адресу ул. Пушкина, 64 медленными, но верными темпами продолжается в Барнауле.

В 2014 году с целью восстановления "Аптека Крюгеръ" была выкуплена руководителем компании "Алфит" Сергеем Корепановым. Два года шло согласование проекта реставрации, и в прошлом году работы начались. Сейчас тут сделан подвал и половина первого этажа, укреплен грунт, фундамент и перекрытия.

Стоимость всех работ оценивается в 20 миллионов рублей, более 6 из них уже было вложено. Первоначально проект был рассчитан на поддержку горожан и благотворителей, но за 2,5 года было собрано около 1 миллиона рублей пожертвований.

Сергей Корепанов является также основателем барнаульского "Музея Времени". Планируется, что в отреставрированное здание переедут все три отделения музея, находящиеся в разных местах города.

"Аптека Крюгеръ" - памятник деревянного зодчества конца XIX - начала XX века. С 1929 года здесь находился городской радиоузел, откуда велось вещание из Москвы. С октября 1953 года – отдел радиоинформации управления культуры Алтайского крайисполкома.​