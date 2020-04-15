Медработник заразился коронавирусом в Алтайском крае

Одним из 11 выявленных за последние сутки заразившихся коронавирусом в Алтайском крае стал медицинский работник. Информацию подтвердили в оперативном штабе. Заболевание обнаружили во время профобследования.

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Прочее Сразу 11 новых заболевших коронавирусом нашли в Алтайском крае

Еще восемь инфицированных контактировали с людьми, у которых ранее выявили COVID-19. Еще два случая пришлись на пациентов, которые обратились к врачам с признаками ОРВИ и пневмонии.

Как ранее писал amic.ru, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 48, из них трое детей. Три человека уже выздоровели. Их выписали из больницы.

Для диагностики коронавируса используют тест-системы, которые позволяют получить результаты в течение двух-четырех часов. В первую очередь тестируют тех, кто контактировал с зараженными COVID-19.