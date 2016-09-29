Медведев направил на Алтай 56 млн руб. на создание детского технопарка

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о выделении Алтайскому краю 56 миллионов 284 тысяч рублей на создание в регионе детского технопарка, сообщает Главное управление образования и науки.

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Прочее Проект детского технопарка презентовали в Алтайском крае

Как сообщается, Алтайский край и еще 16 других российских регионов победили в конкурсе Министерства образования и науки по созданию детских технопарков. Всего на эти цели из федерального бюджета выделено 925 миллионов рублей.

Как предполагается, на Алтае в технопарке будут развивать техническое творчество детей и молодежи. Там будут работать научно-исследовательские лаборатории, мастерские, учебные кабинеты. Здесь же смогут получить свою реализацию проекты естественнонаучной и технической направленности. Среди первых будут реализовывать такие направления, как "Робоквантум", "Аэроквантум", "Биоквантум", "Геоквантум", "IT-квантум", VR (виртуальная реальность) / AR (дополненная реальность).

Ожидают, что детский технопарк откроется в краевой столице уже в начале 2017 года.