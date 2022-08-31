МегаФон назвал необычные места для экотуризма в Алтайском крае

Почти 80% жителей Алтайского края этим летом предпочли путешествовать внутри региона. Чаще всего их привлекали озера, водопады и пещеры.

Возглавило туристический рейтинг Колыванское озеро (Змеиногорский район). Водоем находится более чем в 350 км от регионального центра, но это не преграда для ценителей экотуризма. Здесь можно насладиться прекрасными пляжами с крупным песком и спокойной, чистой проточной водой. Вокруг озера расположены каменные глыбы из горных пород, которые, с одной стороны, похожи на животных, а с другой — на древние замки и башни. Здесь можно увидеть реликтовый водяной орех чилим, который сохранился со времен доледникового периода. Локация не только вошла в тройку самых популярных мест у жителей Алтайского края, но и стала самой цифровой. Мобильным интернетом здесь пользовались на 29% больше, чем прошлым летом.

Пещерский водопад в Залесовском районе стал вторым местом по популярности. Несмотря на то, что водопад был создан искусственно, он все равно привлекает любителей экотуризмаисвоим живописным видом, теплой водой и обилием различной рыбы. Помимо гостей из других уголков страны, алтайских ценителей горных каскадов в этом году стало больше на 27%.

Третью строчку в рейтинге необычных мест занимает национальный парк «Предгорье Алтая», расположенный сразу в трех районах региона — Смоленском, Солонешенском и Алтайском. Специалисты МегаФона зафиксировали, что в этом году впечатлениями о ландшафтном разнообразии, густых пихтовых лесах и краснокнижных растениях делились на 12% больше абонентов, чем годом ранее.

«Алтайский край посещают сотни тысяч путешественников из разных уголков страны. Мы фиксируем рост активности в экотуристических локациях и понимаем, что в путешествиях огромную роль играет наличие качественных услуг голосовой связи и быстрого мобильного интернета. В этом году мы улучшили покрытие и увеличили пропускную способность сети в наиболее посещаемых районах области. В результате проведенных работ более 500 тысяч жителей и гостей региона смогли оценить улучшения в поездках», — сказала директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Красоту необычных локаций региона оценили и жители других территорий России. Так, согласно данным МегаФона, в этом году чаще всего Колыванское озеро, Пещерский водопад и национальный парк «Предгорье Алтая» для экотуризма выбирали жители соседнего Кузбасса (18%), Югры (16%), Москвы (13%), Красноярска (10%) и Новосибирска (9%). При этом самыми продвинутыми интернет-серферами стали новосибирцы — они скачали в два раза больше контента, чем в прошлом году. Омичи и красноярцы израсходовали в 1,5 раза больше трафика, чем годом ранее.