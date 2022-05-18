МегаФон поможет алтайским предпринимателям сэкономить на сервисах и услугах для бизнеса

МегаФон в поддержку бизнеса запустил новый сервис для предпринимателей — «МегаФон ПроБизнес». Партнёры оператора предоставили льготные условия на услуги логистики, аналитики, создания сайтов, онлайн-бухгалтерии, безопасности и управления продажами. Теперь клиенты МегаФона могут экономить до 50%.

Пользователям сервиса доступны услуги транспортной компании «Деловые линии», онлайн-бухгалтерия «Моё дело», покупка и продление антивируса «Касперский» от Softline, конструктор сайтов Nethouse, сервисы аналитики рекламы и повышения конверсии Callibri и другие. Эксклюзивным партнёром нового сервиса стала платформа Metacommerce — мультиканальный мониторинг ассортимента и цен конкурентов.

«Сейчас для предпринимателей актуально использование отечественных решений без потери качества и по оптимальным ценам. Мы постоянно развиваем сотрудничество с партнёрами, в том числе с популярными онлайн-платформами и поставщиками программного обеспечения, чтобы и в этом сегменте предложить своим клиентам лучшие решения на рынке. „МегаФон ПроБизнес“ поможет компаниям малого и среднего бизнеса получать скидки на решения от партнёров МегаФона, выбирать только необходимые из них и экономить в среднем от трёх тысяч рублей на каждом сервисе в месяц», — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту достаточно выбрать нужную услугу на сайте и оплатить со счёта телефона. Стоимость подписки на скидку одного партнёра составит 499 рублей в месяц. После регистрации на сайте партнёра скидка при покупке применяется автоматически.

Ранее МегаФон провёл исследование потребностей клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса и включил в новый сервис предложения от партнёров из разных областей, наиболее эффективно закрывающих бизнес-задачи таких компаний.