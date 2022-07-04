МегаФон стал лидером по развитию VoLTE в России

МегаФон лидирует по развитию технологии Voice over LTE (VoLTE) в России, сообщает отраслевое агентство Telecom Daily. Технология позволяет за несколько секунд установить соединение с абонентом любого оператора, обеспечивает чистый звук во время разговора, а также даёт возможность разговаривать по телефону и одновременно пользоваться мобильным интернетом.

Использовать VoLTE могут абоненты МегаФона по всей стране — технология есть в 82 регионах. Оператор продемонстрировал лучшую среди конкурентов среднюю оценку качества речи — 4,31 из 5, а также лучшую максимальную оценку — 4,45, которую показали замеры в Казани.

По оценке Telecom Daily, при использовании VoLTE качество вызова оценивается на 20% выше, абонент дозванивается до собеседника на 1,8 секунды быстрее, а двусторонняя задержка сокращается на 45 миллисекунд.

«Мы всегда предлагаем абонентам качественные сервисы, поэтому уделяем большое внимание не только строительству новой инфраструктуры, но и модернизации имеющейся. Мы видим, что количество наших абонентов, использующих VoLTE, активно растёт: меньше чем за год оно увеличилось на 54%. На сегодняшний день голосовой трафик в LTE составляет уже около 40% от потребления трафика в классических типах связи. В будущем этот показатель превысит половину от всего трафика, как, например, в Москве, где на долю технологии уже приходится почти 60%», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

Добавим, что для проведения исследования специалисты Telecom Daily в середине июня 2022 года провели качественные измерения в десяти российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Саратове, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Туле, Волгограде.