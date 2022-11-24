Развитие сети: МегаФон запустил новый слой LTE в 77 локациях Алтайского края

МегаФон улучшил сеть в 77 локациях Алтайского края: модернизировал существующую телеком-инфраструктуру и запустил новый слой LTE. Работы проведены и в крупных городах, и в малых населённых пунктах.

«Сейчас, когда значение Алтая как одного из ключевых туристических и агропромышленных центров России возрастает, для нас очень важно, чтобы телеком-инфраструктура была надёжной основой для такого движения вперёд. Только с начала этого года МегаФон улучшил связь более чем в 100 населённых пунктах: запустил новые базовые станции и обновил оборудование, за счёт чего расширилось покрытие, увеличилась надёжность сети и скорость мобильного интернета в сельской местности, туристических локациях и крупных городах региона», — сказала директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Модернизация значительно увеличила площадь распространения сигнала 4G, а также улучшила его проникновение в здания. Теперь жители и гости региона могут комфортно пользоваться современными цифровыми сервисами на отдыхе, в путешествиях, на работе и дома. Кроме того, абоненты смогут применять современную технологию голосовых звонков VoLTE. Востребованность этого сервиса подтверждают данные МегаФона — уже свыше 50% разговоров в Алтайском крае совершают на сетях четвёртого поколения, с более чистым звуком и мгновенным соединением.

Оператор обновил оборудование и запустил дополнительный слой LTE в Завьяловском, Каменском, Первомайском, Павловском, Рубцовском, Поспелихинском, Бурлинском, Целинном, Новичихинском, Родинском, Ключевском, Красногорском, Бийском, Алтайском и многих других районах края. Технические мероприятия прошли в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Заринске. Инженеры компании улучшили сеть и в совсем небольших и удалённых от регионального центра населённых пунктах края — Новороссийский, Сухая Чемровка, Ненинка, Мартовка, Бастан, Солоновка, Алтай, Октябрьский, Кирпичный, Самарка, Зятьково и Кучук.