МегаФон запустил частную беспроводную сеть на Эльгинском угольном месторождении

МегаФон и “ЭльгаУголь” построили частную беспроводную сеть на Эльгинском угольном месторождении. Переход на наземное телеком-оборудование позволил компании отказаться от спутниковых каналов связи и внедрить на предприятии технологии виртуальной и дополненной реальности.

На площади более 10 тысяч гектаров были построены базовые станции LTE, работающие сразу в четырёх диапазонах: 800, 900, 1800 и 2600 МГц. Они гарантируют высокие скорости передачи данных, широту покрытия между удалёнными объектами, а также проникновение сигнала внутрь помещений, где строительство наземных линий связи затруднено расстоянием и скалистой местностью.

Private LTE позволит управлять транспортом, применяя современные системы диспетчеризации. В частности — передачу телеметрии с карьерной техники, чтобы отслеживать производительность машин и оборудования. Установленные на экскаваторах и самосвалах IoT-датчики и видеокамеры контролируют как стандартные параметры (давление в шинах, количество горючего в баках, уровень загрузки транспорта во время простоя), так и дополнительные (усталость водителей, опасное сближение транспорта при погрузке и другие).

“Для предприятия, которое работает в сложных климатических условиях Крайнего Севера, сокращение числа рабочих процессов с участием людей — первостепенная задача. Собственная сеть автоматизирует такие процессы, что повысит уровень промышленной защищённости, эффективность и безопасность труда”, — подчеркнул генеральный директор ООО “УК “ЭльгаУголь” Александр Исаев.

Спикер добавил, что приватная сеть обеспечит стабильной и качественной связью специалистов, которые работают на месторождении, — сегодня более двух тысяч человек остаются на связи с семьёй и близкими.

На базе Private LTE компания создала ряд проектов с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности, которые помогают обучать персонал работе с технологическими линиями, проводить инструктаж техники безопасности для допуска к объектам опасного производства. Ещё один проект — собственная разработка и реализация системы позиционирования и мониторинга здоровья персонала.