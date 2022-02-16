МегаФон запустил продажу смартфонов по подписке во всех регионах России

МегаФон запустил программу подписки на смартфоны во всех регионах страны. Теперь клиенты могут ежегодно обновлять девайсы, выплачивая только 60% от их стоимости. Финансовым партнёром в проекте выступает Тинькофф Кредит Брокер.

Оформить подписку можно на любые модели смартфонов Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor, RealMe, Oppo, Vivo, ZTE. Абонент оплачивает смартфон ежемесячно единым платежом, в который включена абонентская плата за услуги связи. Подписка доступна на 15 или 20 месяцев. Через 12 месяцев устройство можно сдать в trade‑in и оформить подписку на новый смартфон со скидкой до 40%. Если пользователь сервиса захочет оставить смартфон себе, он просто продолжит выплачивать его стоимость до окончания срока подписки.

Например, подписка на Apple iPhone 13 Pro 256 Гб сроком на 20 месяцев будет стоить 5 890 рублей в месяц. Samsung Galaxy S21 FE 128 Гб на тех же условиях обойдётся в 3 390 рублей в месяц.

В стоимости услуги нет переплат, процентов и других скрытых расходов, например, обязательной страховки. При желании клиент может оформить её самостоятельно в салоне МегаФона.

“Услуга рассчитана на любителей технологий, которые хотят пользоваться только самыми современными смартфонами на выгодных условиях. В конце декабря 2021 года пилотный проект стартовал в Москве. За полтора месяца сервис доказал свою востребованность, поэтому теперь мы даём возможность воспользоваться услугой жителям всех уголков страны”, — комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Самыми популярными брендами среди москвичей, воспользовавшихся услугой, являются Apple, Samsung и Xiaomi, а самой востребованной моделью стал Apple iPhone 13 — его выбирали более 50% клиентов.

“Новые модели смартфонов выходят буквально каждый месяц, и для многих покупателей важно иметь возможность в числе первых протестировать новый гаджет. Современные финансовые сервисы, в частности оформление подписки, дают им такую возможность. С решением от Тинькофф Кредит Брокера многие могут позволить себе менять смартфон чаще, даже если в моменте на это может не хватать средств”, — отметил Максим Иванов, директор по продажам Тинькофф Кредит Брокер.

Оформить услугу можно в любом салоне МегаФона. Для участия в программе абоненту необходимо подключить один из тарифов линейки #БезПереплат на период подписки. Ежемесячная стоимость формируется в зависимости от выбранного смартфона и тарифного плана.