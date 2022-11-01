МегаФон займётся информированием клиентов «Почты России»

ПАО «МегаФон» стал основным поставщиком услуги по информированию клиентов «Почты России». Теперь вся важная сервисная информация будет доставляться пользователям через коммуникационный сервис МегаФон Хаб, что позволит повысить скорость оказания услуг.

Клиенты «Почты России» уже сейчас могут оперативно получать информацию о статусе отправленных или адресованных им отправлений, а также оставаться в курсе важных изменений в обслуживании. Сообщения получают абоненты всех операторов в любых мобильных и цифровых каналах. Сервис доступен для более чем 52 млн цифровых клиентов «Почты России» во всех регионах страны.

«После перехода „Почты России“ на электронное информирование пользователь может самостоятельно выбрать формат уведомлений — электронная почта, СМС или push. Несмотря на расширение функционала соцсетей и мессенджеров, а также рост популярности push-уведомлений, СМС-информирование остаётся самым широкоохватным и точным каналом доставки информации до клиента — сообщение будет доставлено, даже если смартфон не подключён к интернету. Функционал МегаФон Хаба позволяет объединить все современные каналы коммуникации с аудиторией и тем самым повысить эффективность взаимодействия», — прокомментировал директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Кирилл Самошонков.

МегаФон Хаб предоставляет возможность запуска адресных коммуникаций с помощью голоса, push-сообщений, мессенджеров, социальных сетей. Абонент точно не пропустит важное уведомление, сервис предусматривает распространение сообщений по каскадному методу: если пользователь не может получить сообщение в привычном канале, оно автоматически будет переадресовано в доступный.

МегаФон Хаб бесшовно интегрируется в любые CRM-системы. Сервис можно развернуть и на инфраструктуре заказчика, и по облачной модели, если компания не готова тратить дополнительные серверные ресурсы.