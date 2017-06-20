"Мегаград" прошел в Алтайском крае. Видео

Фото: vk.com/barneos22

Сильнейший град прошел 20 июня в Алтайском крае. Его последствия сняла жительница села Топчиха.

На видео, опубликованном в сообществе Barnaul 22, можно ознакомиться с тем, насколько мощными были осадки. Кроме того, видно, что град был не только крупным, но и частым.

"Ужас", - говорит автор видео, поясняя, что кадры сделаны спустя полчаса после разгула стихии. При этом град на тот момент не растаял.