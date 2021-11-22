Меланжевый комбинат завершает первый этап многомиллиардного проекта по модернизации

В ближайшее время на АО БМК "Меланжист Алтая" завершат работу по наладке линии окрашивания. Первая часть проекта по созданию новой технологической линии фактически выполнена, отмечает пресс-служба краевого правительства.

"Реализация проекта – это увеличение в несколько раз объёмов производства тканей. Важно и то, что качество тканей станет абсолютно другим, ткани нашего предприятия будут отвечать запросам самых требовательных покупателей. Очевидны и позитивные последствия для регионального бюджета и для жителей нашего края: будут созданы новые рабочие места, причём высокопроизводительные и более комфортные", – отметил министр промышленности региона Вячеслав Химочка во время визита на комбинат.

"БТК Холдинг" планирует провести модернизацию комбината в несколько этапов. Первый и второй этапы должны завершиться к концу 2023 года, основные вложения в этот период оцениваются в пять миллиардов рублей. За это время комбинат планирует приобрести новое оборудование.

Второй этап модернизации комбината (строительство новой ткацкой фабрики) намечен на конец 2023-го и 2024 год, вложения холдинга будут не менее существенными: затраты на оба этапа составят порядка 11-13 миллиардов рублей.

Отмечается, что на обеспечение модернизации меланжевого комбината будет направлена часть инфраструктурного бюджетного кредита, предоставленного Алтайскому краю по решению федеральных властей.

"В этом году мы пускаем в работу три линии обработки ткани – газоопальную (её пусконаладка должна завершиться в течение недели), уже запущена линия подготовки ткани к окрашиванию (расшлихтовки, отварки и отбелки), в декабре она будет работать в режиме выпуска ткани, также в декабре мы планируем пустить линию окрашивания ткани, она сейчас тоже в процессе наладки. По нашим планам, в декабре 200 тысяч метров ткани пройдёт обработку на трёх новых линиях. В 2022 году – второй этап модернизации производства, у нас уже законтрактованы ещё три линии заключительной отделки и крашения ткани. После их пуска в эксплуатацию мы должны выйти на производство 12 миллионов метров ткани в год. Полное завершение нашего большого проекта модернизации производства позволит нам удвоить этот объём, мы сможем производить 24 миллиона метров ткани в год", – рассказал советник гендиректора АО БМК "Меланжист Алтая" Олег Песиков.