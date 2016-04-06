Мемориальную доску в честь погибшего в Дагестане героя открыли в Рубцовске

Фото: 22.mvd.ru

Мемориальную доску в честь бойца отделения СОБР Сергея Кривенко, который погиб в Дагестане в 2012 году, открыли в Рубцовске. Памятный знак разместили перед входом на стене школы №7, где учился Сергей, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Почтить память бойца пришли его родственники, представители администрации, ветераны, учащиеся школы и полицейские. Бывшие коллеги Кривенко вместе с преподавателями сказали добрые слова о бойце, а затем сослуживцы Сергея открыли мемориальную доску. После этого прошла минута молчания, а завершился митинг возложением цветов.

"Погибшие ребята навсегда останутся в памяти коллег, их подвиг является примером мужества, героизма и безграничной преданности Отечеству", - говорится в сообщении.

В память о подвиге полицейских в год их гибели именами Сергея Блынского, Ивана Собина, Виктора Шенкеля и Сергея Кривенко названы улицы в Рубцовске.

Напомним, 28 августа 2012 года пять сотрудников центра специального назначения сил оперативного реагирования регионального ГУ МВД погибли в Республике Дагестан. В этот день контрактник-пограничник выхватил автомат Калашникова у своего товарища и открыл беспорядочную стрельбу. Затем он проник в казарму, где находились сотрудники СОБР, и застрелил пятерых человек. Нападавшего уничтожили ответным огнем.

31-летний капитан полиции Сергей Кривенко был самым молодым из погибших. За плечами офицера было три служебных командировки на Северный Кавказ, а четвертая стала последней. В период службы Кривенко неоднократно поощряло руководство, а также наградило его медалью "За доблесть в службе".