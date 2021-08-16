Мэр Вячеслав Франк провёл рабочий объезд Железнодорожного района Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провёл рабочий выезд в Железнодорожный район. В объезде, во время которого обсуждались обращения жителей, приняли участие депутат Государственной Думы РФ Даниил Бессарабов и депутат Барнаульской городской Думы Иван Нифонтов. Поездке депутатов предшествовали встречи с активистами и представителями ТОС, на которых жители также затрагивали волнующие их вопросы.

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Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, родители учеников школы № 37 на улице Георгия Исакова, 120а, а также жителей близстоящих домов беспокоит состояние школьного стадиона. По словам депутата Нифонтова, запланированный в этом году ремонт спортивного объекта на территории школы сорвался по вине нерадивого подрядчика и в силу обстоятельств, связанных с удорожанием стройматериалов. Вместе с тем школьный стадион остаётся востребованным.

В результате после недолгого обсуждения чиновники приняли решение увеличить вложения в реконструкцию стадиона до 6,5 млн рублей. Бессарабов предложил главе города предусмотреть дополнительные работы, в том числе замену асфальтового покрытия беговой дорожки на специальное прорезиненное.

"Средства будут выделены из городского бюджета, и к концу сентября стадион будет реконструирован. Кроме обновления беговой дорожки на самом поле планируется установить спортивные тренажёры, малые архитектурные формы, выполнить благоустройство", – сказал Франк.

По информации городского комитета по образованию, всего в текущем году на капитальный и текущий ремонт 235 муниципальных образовательных организаций городским бюджетом выделено почти 130 млн рублей, ещё 23,9 млн рублей направлено на ремонт и модернизацию 10 спортивных школьных объектов, 13,5 млн рублей – на благоустройство 11 прилегающих территорий.

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На улице Красный Текстильщик мэр и депутаты пообщались с жителями ТОС Локомотивного микрорайона. Здесь до середины сентября по программе ремонта дорог сельских и поселковых территорий будет отремонтирован участок дороги от ул. Парашютной до жилого строения № 38. На площади около 400 кв. м предусмотрено основание из щебёночно-песчаной смеси с верхним слоем из асфальтобетона, обочины, водоотводной лоток.

"Порядка 40 млн рублей ежегодно направляем на ремонт дорог в частном секторе. Комфортная городская среда начинается там, где человек непосредственно проживает. Люди сами подсказывают, где и что необходимо сделать, направляют через ТОС, депутатов свои предложения для формирования программы", – сказал Франк.

Кроме того, дополнительно к ремонту дорожного участка по улице принято решение об обустройстве тротуара. Мэр дал поручение проработать вопрос освещения подходных путей к пешеходному мосту, который используется детьми в качестве маршрута к школе.

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Ещё одно решение, которое приняли чиновники, связано с благоустройством пешеходного участка дороги в районе пересечения ул. 80-й Гвардейской и ул. Северо-Западной. В администрацию района, в ТОС Червонного микрорайона неоднократно поступали просьбы об устройстве пандуса для инвалидов-колясочников в районе домов № 12, 14, 14а по улице 80-й Гвардейской Дивизии. По этому участку дороги жители идут на остановку общественного транспорта, в школы, детские сады.