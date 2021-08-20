Мэрии Барнаула необходимо построить 300 км ливнёвок, чтобы город не топило после дождей

Барнаулу необходимо построить около 300 километров новой ливневой канализации, чтобы город полностью не топило во время самых мощных дождей. Сейчас протяжённость "ливнёвок" составляет около 128 километров. Об этом во время онлайн-конференции рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев.

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По словам представителя городской мэрии, нынешняя сеть канализации не способна справиться со стихией. Один из самых проблемных участков – в районе улице Мало-Тобольской, находящейся в низине. Туда во время ливней стекается вся вода. А та ливнёвка, которую сделали во время благоустройства туркластера Барнаула, оказалась не идеальной.

Также проблемными местами являются участки на пересечении Павловского тракта с улицей Попова и Малахова, а также пересечение улицы Молодёжной и переулка Ядринцева. При этом городские власти стараются решить проблему ливневой канализации при ремонте дорог в рамках нацпроектов.

Напомним, 19 августа на Барнаул обрушился ливень. В результате стихии вода затопила центральные улицы города. Дежурные бригады МБУ "Автодорстрой" оперативно выехали для мониторинга проблемных участков.