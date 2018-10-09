Мэрия Барнаула обратилась в полицию из-за граффити на набережной

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Власти города обратятся в полицию по факту нанесения граффити на набережной Барнаулки. Ранее неизвестные люди оставили надписи и рисунок под мостом.

Об этом заявили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Специалисты комитета выехали на место для оценки нанесенного ущерба.

"Намерены обратиться в полицию, чтобы установить тех, кто так вольно относится к городскому имуществу, и привлечь их к административной ответственности. Надеемся, что видео с камер наблюдения поможет обнаружить этих людей", - цитирует мэрия слова председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева.