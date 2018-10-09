Мэрия Барнаула обратилась в полицию из-за граффити на набережной
Неизвестные люди оставили надписи и рисунок под мостом через Барнаулку
9 октября 2018, 17:04, Вячеслав Кондаков
Фото: Amic.ru
Власти города обратятся в полицию по факту нанесения граффити на набережной Барнаулки. Ранее неизвестные люди оставили надписи и рисунок под мостом.
Об этом заявили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Специалисты комитета выехали на место для оценки нанесенного ущерба.
"Намерены обратиться в полицию, чтобы установить тех, кто так вольно относится к городскому имуществу, и привлечь их к административной ответственности. Надеемся, что видео с камер наблюдения поможет обнаружить этих людей", - цитирует мэрия слова председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева.
Комментарии
Новости партнеров