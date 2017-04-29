Мэрия Барнаула посоветовала УК до лета привести в порядок детские площадки

Готовность детских площадок оценит комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула

29 апреля 2017, 15:02

Фото: mos.news

Барнаульские управляющие компании и ТСЖ в рамках проведения месячника санитарной очистки и субботника наводят порядок и обновляют детские площадки, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

В настоящее время в Барнауле больше тысячи детских и 108 спортивных площадок. Сейчас там проводят уборку территорий, привозят песок,  красят турники, песочницы, качели, приводят в порядок спортивное оборудование. 

Каждый год специалисты обязаны проверят пригодность оборудования на этих площадках. Готовность площадок к лету оценят в комитете жилищно-коммунального хозяйства Барнаула.

К майским праздникам все они должны быть приведены в порядок. Те, кто не подготовят детские площадки, будут оштрафованы.

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