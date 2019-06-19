Мэрия Барнаула предупредила о временном ограничении доступа к своему сайту
Доступ будет ограничен с 16:00 19 июня
19 июня 2019, 10:21
Администрация Барнаула предупреждает о временном ограничении доступа к своему сайту.
"Уважаемые посетители сайта! 19 июня с 16.00 на официальном сайте города Барнаула будут проводиться технические работы, в связи с чем доступ к нему будет временно ограничен", – говорится в сообщении мэрии.
Власти краевой столицы приносят извинения за доставленные неудобства.
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