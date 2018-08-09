Мэрия Барнаула требует привлечь застройщика и снести автомойку в центре

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Администрация города Барнаула направила в адрес собственника и арендатора земельного участка по адресу Ползунова, 52 уведомление о приостановлении строительных работ. Там собирались возвести автомойку самообслуживания. При этом собственники объекта утверждают, что у них есть все документы, которые разрешают возводить на этом месте автомойку, она была там и раньше.

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В администрации краевой столицы сообщили, что разрешение на строительство объекта капитального строительства по этому адресу не выдавалось. По данному факту проведена проверка, осуществлен осмотр строительной площадки.

"Материалы проверки направлены в Госинспекцию Алтайского края для рассмотрения вопроса о привлечении застройщика к административной ответственности и в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края для принятия мер в рамках возложения полномочий", - сообщили в мэрии.

Как ранее сообщал Amic.ru, рядом с магазином торговой сети "Мария-Ра" по адресу Ползунова, 52, на перекрестке с проспектом Красноармейским начали возводить коммерческий объект. Речь идет об автомойке самообслуживания. При этом рядом нет никаких информационных щитов и разрешений на строительство. Возводят объект рядом с Демидовской площадью, которую называют уголком Санкт-Петербурга, и сереброплавильным заводом. Объект вызвал недовольство жителей краевой столицы. Территория принадлежит компании "Мария-Ра".