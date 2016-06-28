Мерзликин, Марьянов, Баринов: кто приедет на Шукшинские дни на Алтай?

Участие в юбилейных Шукшинских днях на Алтае примут такие известные актеры, как Андрей Мерзликин, Дмитрий Марьянов, Валерий Баринов, Сергей Маховиков, Лариса Шахворостова и другие. Об этом сообщили в управлении по культуре и архивному делу Алтайского края.

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Культура Андрей Мерзликин сыграет в Алтайском крае спектакль по творчеству Шукшина

Напомним, основные мероприятия 40-х Шукшинских дней на Алтае пройдут в крае с 19 по 23 июля.

Торжественное открытие Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" состоится 19 июля в 12 часов у памятника Василию Шукшину в Барнауле.

В этот же день в 18-30 на площадке около Алтайского краевого театра драмы им. Шукшина состоится автограф-сессия гостей кинофестиваля. Они пройдут по "красной дорожке", а в 19 часов на сцене театра торжественно откроется и сам кинофестиваль. 20 июля жители и гости Барнаула смогут побывать на творческих вечерах гостей и участников кинофестиваля.

Кроме того, в рамках Шукшинских дней в Барнауле, Бийске, Сростках, Белокурихе, с. Смоленском, Новоалтайске и Быстром Истоке пройдут творческие встречи с известными писателями. Жители края смогут пообщаться с писателем, ректором Литературного института имени М. Горького Алексеем Варламовым, который презентует свою книгу о Василии Шукшине, изданную в серии "ЖЗЛ" и в рамках Губернаторского проекта "Алтай. Судьба. Эпоха". Также гостями фестиваля станут обладатель премии "Большая книга – 2015" Гузель Яхина, поэт Надежда Кондакова и лауреат Шукшинской литературной премии (в настоящее время комиссия рассматривает заявки конкурсантов).

20 июля в концертном зале "Сибирь" Государственный молодежный ансамбль песни и танца Алтая представит работу по мотивам произведений Василия Шукшина. Главным постановщиком программы является легендарный хореограф, народный артист СССР Владимир Васильев.

Заключительная программа Шукшинских дней на Алтае состоится 23 июля в 12 часов на горе Пикет в Сростках.