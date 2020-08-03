Место для родового гнезда. Чем хороши участки поселка Усадебный берег под Барнаулом

Казалось бы, в Барнауле и его пригороде достаточно микрорайонов и поселков для индивидуального строительства. Вот только когда начинаешь выбирать место для своего будущего дома, оказывается, что участок по душе найти не так-то просто. То цена не устраивает, то слишком далеко от центра, то вода ржавая, то рядом многоэтажки или поля. Всем, кто объездил уже все поселки, и пока не нашел идеального варианта, советуем присмотреться к Усадебному берегу в черте села Фирсово. О преимуществах и недостатках коттеджного поселка amic.ru рассказали и те, кто там уже живет, и те, кто только собирается покупать.

С видом на реку и деревья

Сбежать от шума машин за окном, выхлопных газов, вечно дымящего частного сектора, жить в экологически чистом месте – мечта многих жителей города. Барнаулец Аркадий ее исполнил. Говорит, что теперь, въезжая в город, сразу чувствует все многообразие технических запахов, буквально видит смог в воздухе.

"Но жить подальше от города – это еще полдела. Для меня всегда было важно, чтобы дом стоял в красивом месте. А здесь и река буквально за окном, и роща рядом. Прогулки, велосипеды, лыжи, снегоходы – достаточно выйти из дома и вот сколько развлечений", – рассказал он.

Поселок расположен на берегу Лосихи, для жителей возвели небольшую эконабережную, лестницу к воде, есть два оборудованных пляжа. Вдоль Лосихи выделена 30-метровая лента прибрежной водоохранной зоны. Там запрещено строительство любых капитальных объектов, так что место всегда будет доступно всем жителям поселка: для отдыха, пикников, рыбалки (здесь рыба есть), спортивных занятий, купания. Кстати, несмотря на близость к воде, территорию здесь никогда не подтапливает. Так что строить безопасно.

Все рядом

Поселок расположен всего в девяти километрах от Нового моста, на въезде в Фирсово, но при этом удален от трассы, закрыт широкой лесополосой. "Пробки на Правобережном тракте случаются редко, а потому дорога до центра города занимает всего-то минут 15. Можно даже на такси за 300 рублей доехать", – добавил Аркадий.

Барнаулец Михаил к Усадебному берегу только присматривается. Для него самое главное, чтобы все коммуникации уже были построены и не пришлось потом бегать и что-то делать самому.

"Я выезжал смотреть только те участки, где уже есть вся инфраструктура. Реально есть, а не "запланирована в таком-то году". В этом поселке с коммуникациями, как мне показалось, порядок. Газ, водопровод, электричество, уличное освещение, дороги, удобные подъезды с разных сторон, остановка общественного транспорта. Да и дома тут строят большие и красивые, приятно будет жить", – рассказал Михаил.

Рядом с поселком находится супермаркет с пекарней, школа и частный детский сад. В соседнем Фирсово строят хоккейную коробку и спортивный зал. Обслуживанием территории занимается собственная управляющая компания. Вывоз мусора тоже налажен.

Как рассказали amic.ru в дирекции Усадебного берега, в поселке есть шлагбаум на въезде, а со временем будет пункт охраны.

Наверное, дорого?

Как говорят риелторы, участки на берегу водоема – всегда большая редкость, такая земля никогда не будет дешеветь. Но пока цены очень демократичные: от 45 до 200 тысяч за сотку (чем дальше от реки, тем дешевле, но в любом случае проход к берегу есть на всех улицах). Доступны участки 10 и 20 соток (во многих поселках продают участки меньше семи соток, ничего кроме дома и не построишь). Даже самые дорогие – все равно дешевле завышенных в "элитных" поселках. При том что набор благ ничуть не хуже.

"Цена достаточная, чтобы участки покупали люди, готовые строить хорошие красивые дома, и если вкладываться, то сразу, чтобы все было качественно, для себя. Я бы сказал, что мы тут – единомышленники. Собрались, пошли и высадили несколько десятков сосенок, лип и дубков в прибрежной части поселка. Через несколько лет к нам сюда на фотосессии будут приезжать", – подчеркнул Аркадий.

Сейчас Усадебный берег активно застраивается, но участки для строительства еще есть. Михаил говорит, что остановил свой выбор именно на этом поселке. Осталось только оформить ипотеку, кстати, сельскую, а потому с низким процентом. И начать строить свое родовое гнездо.

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