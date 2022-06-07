Место с русским колоритом. В Барнауле возобновил работу ресторан «ПолзуновЪ»

Известный светский ресторан «ПолзуновЪ» вновь открыл свои двери для барнаульцев и гостей города. Здесь обновили интерьер и запустили новое меню, хоть и также с традиционно русской кухней.

Владельцы заведения постарались, чтобы новая обстановка была пропитана душевностью и русским гостеприимством, радушием и дружелюбием. Деревянная мебель в старинном стиле, декор в виде традиционных элементов домашней утвари, много зелени, стильная и оригинальная посуда и много тёплого света — всё это не оставит равнодушными гостей, любящих русский колорит.

В меню вы найдёте авторские блюда по мотивам кухонь народов России. Вы сможете отведать многообразие мясных, рыбных блюд в современной подаче, таких как «Марал томлëный с кремом из корня сельдерея и белых грибов», «Утиная грудка с картофельным гратеномъ», «Судачки а-ля натюрель с овощами». И, конечно, в ресторане большой выбор напитков, домашних лимонадов, авторского чая и десертов.

Из основного зала открывается вид на Красноармейский проспект. В заведении также есть залы для проведения семейных торжеств и празднований любого формата.

Ресторан «ПолзуновЪ»

Адрес: пр. Красноармейский, 112

Тел.: 23-55-77