Метель разбушевалась на трассах в Алтайском крае

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Резкое ухудшение погодных условий в Алтайском крае обернулось осложнением ситуации на дорогах региона.

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Прочее Ветер, снег и гололед: в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение

Как сообщают участники дорожного движения в социальных сетях, на некоторых участках трасс уже наблюдается метель, ухудшается видимость. С обращением к водителям обратилась полиция.

Так, в ГУ МВД по Алтайскому краю предупреждают, что наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральных автодорогах Р-256 (Бийский и Зональный районы), А-322 (Алейский и Рубцовский районы), а также на автодорогах местного значения (Благовещенский район и город Славгород).

Автолюбителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге следует обращаться по телефонам 112, 110, либо на телефон доверия полиции 128.

Напомним, что в настоящее время в крае действует штормовое предупреждение.