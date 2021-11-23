Метели и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 24 ноября

Ещё один относительно тёплый день с осадками и сильным ветром ждёт жителей Алтайского края. 24 ноября в регионе термометры покажут от -3 до +2 градусов. В отдельных районах при этом ожидаются метели, снег и мокрый снег. На дорогах – гололедица.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Местами порывы до 13-18 м/с.

В Барнауле дневная температура составит от -1 до -3 градусов. Преимущественно без осадков, однако на дорогах, как и в целом по краю, будет скользко. Скорость ветра – до 9 м/с, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.