Михаил Шелков создал новый центр притяжения молодёжи

Меценаты и филантропы часто вкладывают деньги в проекты помощи людям, попавшим в тяжёлые жизненные ситуации, поддерживают образовательные, творческие, спортивные программы для молодёжи. Российский предприниматель-промышленник Михаил Шелков — не исключение. Меценат основал благотворительный фонд «Эмпатия», который реализует программы поддержки педагогов и воспитателей детских садов, финансирует образовательные проекты для молодёжи, выплачивает стипендии талантливым студентам, предоставляет гранты победителям российских и международных конкурсов.

Однако Михаил Шелков не ограничивается только этой сферой поддержки образования и молодёжи. Он стал частным инвестором уникального проекта — творческого индустриального кластера «Октава» в Туле, который объединяет познавательную и креативную составляющие.

В основе проекта — желание создать центр, который будет притягивать всех активных жителей Тулы. Сегодня креативный кластер стал излюбленным пространством горожан для отдыха, обучения и творчества.

Креативное индустриальное пространство

При реализации проекта Михаилу Шелкову удалось сохранить индустриальную атмосферу за счёт использования в дизайне элементов заводских конструкций и старых станков. Чтобы на площадке кипела жизнь, Шелков поставил задачу создать всё, что нужно детям, подросткам и взрослым для творческого и технического развития.

В результате творческий кластер «Октава» стал одним из самых популярных мест отдыха у жителей Тулы и гостей города. В «Октаве» регулярно проходят концерты, спектакли, лекции, семинары, мастер-классы и другие мероприятия. На площадке работают творческие мастерские, инженерная лаборатория для прототипирования, большая техническая библиотека, звуковая студия и другие локации для взрослых и детей. Для подрастающего поколения в «Октаве» есть многочисленные кружки, а взрослые могут попробовать реализовать там свои стартапы.

Изюминкой кластера стал мультимедийный интерактивный Музей станка. Он посвящён истории становления и развития российской промышленности и Тулы как города мастеров. Музейные экспонаты сами рассказывают о себе с помощью виртуальной реальности, сопровождая повествование звуковыми и визуальными эффектами, инфографикой.

Развитие кластера «Октава»

Михаил Шелков не останавливается на достигнутом, проект «Октава» продолжает развиваться и создавать новые локации. В конце мая 2022 года здесь открылся коворкинг — пространство для творчества. Сегодня в Туле крайне мало таких общественных локаций, где созданы все условия для полноценной работы фрилансеров, студентов, индивидуальных предпринимателей и всех, кому нужно недорогое и удобное место для работы.

В новом коворкинге есть оборудованные рабочие места с розетками и доступом в интернет, качественным освещением и эргономичными креслами. При необходимости можно арендовать переговорную комнату. Кроме того, резиденты коворкинга могут пользоваться мини-кухней, в которой есть холодильник и микроволновка. Новое пространство пользуется большой популярностью у туляков, поскольку представляет удобную и экономичную альтернативу работе в обычных офисных помещениях.

Сохранение завода

Михаил Шелков создал кластер «Октава» на базе неиспользуемых помещений одноимённого завода акустического оборудования, микрофонами которого до сих пор пользуются популярные певцы и артисты всего мира. Левитан, Гагарин, U2 и Мэрлин Мэнсон — вот только небольшой перечень фанатов тульского производителя.

В ходе создания креативного кластера параллельно возрождался и сам завод «Октава». Сегодня он снова является значимым российским производителем высокотехнологичной электроакустической продукции.

Пересечение с другими проектами

Креативный кластер «Октава» помогает и при реализации других благотворительных проектов фонда «Эмпатия». Последний, к слову сказать, даже открыл здесь свое представительство. Например, два года подряд здесь награждали победителей конкурса «Призвание — учить!».