Минэнерго высоко оценило готовность барнаульского электросетевого комплекса к зиме

Министерство энергетики РФ подтвердило полную готовность Барнаульской сетевой компании к работе в условиях зимы. На основе проведенного мониторинга барнаульское электрическое хозяйство получило наивысший показатель по всем количественным критериям оценки. Среди них – оперативность выполнения производственных задач и скорость устранения аварий на сетях, сообщили в пресс-службе БСК.

Как рассказал главный инженер БСК Андрей Лавринец, с прошлого года все объекты электроэнергетики проходят двойной контроль. Сначала их проверяет специальная комиссия на региональном уровне. Затем Министерство энергетики РФ обращает особое внимание на надежность работы подстанций и электрических сетей с напряжением 110 кВ и выше. Такой подход позволяет свести к минимуму возникновение аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики.

Напомним, что во время подготовки к прохождению осенне-зимнего периода барнаульские энергетики отремонтировали 50 километров электрических сетей и 118 электроустановок. Кроме того, надежность и стабильность электроснабжения столицы Алтайского края повысили за счет реализации целого комплекса мероприятий по строительству новых электрокоммуникаций и распределительных пунктов в рамках инвестиционной программы БСК.

ООО "Барнаульская сетевая компания" – одна из крупнейших территориальных сетевых компаний Алтайского края, обслуживающая региональную столицу. Компания образована в 2006 году в результате реорганизации АО "Барнаульская горэлектросеть". Ежегодный пропуск электроэнергии по сетям БСК для абонентов Барнаульской горэлектросети составляет 1,6 млрд кВт.ч, что составляет порядка 15% от общего объема потребляемой электроэнергии в Алтайском крае.