Министр образования и науки Алтайского края завел аккаунт в Instagram

Министр образования Алтайского края Максим Костенко зарегистрировался в Instagram и опубликовал первый пост, в котором объясняет, чем вызвано такое решение.

Он перечислил три причины. Во-первых, чтобы делиться мыслями по вопросам, о которых его обычно не спрашивают.

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Во-вторых, чтобы "проводить фактчекинг журналистских материалов", если редакции СМИ не проверили представляемые факты должным образом.

В-третьих, чтобы рассказать о мировоззрении, ценностях и позиции аудитории напрямую, а не "играть в глухой̆ телефон".

Костенко уточнил, что не сможет уделять много времени комментариям, но тем не менее предложил первым подписчикам порекомендовать темы для размышления.

Как уже сообщал amic.ru, ранее глава Минобрнауки Алтайского края рассказал, когда школьники региона вновь могут уйти на дистанционное обучение. По словам чиновника, не исключено, что это случится в январе – феврале 2021 года.