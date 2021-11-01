Министр Попов объяснил, для чего проводят оптимизацию в алтайском онкодиспансере

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассмотрел вопрос об оптимизации торакальных онкологических отделений в краевом онкоцентре "Надежда". Как сообщает пресс-служба правительства региона, на состоявшемся в пятницу, 29 октября, совещании министр здравоохранения Дмитрий Попов доложил о реальном состоянии дел в диспансере: объём хирургической помощи планируют сохранить, а в химиотерапевтических отделениях добавится 55 коек.

По словам главы Минздрава, в краевом диспансере работают два торакальных онкологических отделения на 45 коек каждое. Сейчас вместе с проведением хирургических операций они также занимаются химиотерапией. Однако с 1 января 2022 года вступает в силу новый порядок оказания онкологической помощи, утверждённый приказом Минздрава РФ.

Новости

Прочее Виктор Томенко поручил остановить оптимизацию в краевом онкодиспансере

В соответствии с ним, в хирургических отделениях должна оказываться только хирургическая помощь, это нужно для совершенствования работы онкологических лечебных учреждений. Поэтому руководство онкодиспансера приняло решение оставить одно торакальное отделение, увеличив в нём количество коек, а на базе второго создать отделение химиотерапии.

При этом объём хирургической помощи планируют сохранить – количество коек в торакальном отделении увеличится с 45 до 50. По словам главврача Игоря Вихлянова, такого количества достаточно для лечения больных с опухолями бронхолёгочной системы, пищевода и желудка.

В другом торакальном отделении, перепрофилируемом в химиотерапевтическое, остаётся работать персонал. В химиотерапевтических отделениях онкодиспансера добавится 55 коек.

Новости

Прочее Общероссийская практика. В "Надежде" откроют два отделения химиотерапевтического профиля

Заведующим торакальным онкологическим отделением с 1 января будет назначен хирург Иван Дегтярёв. Александру Агееву, в настоящее время руководящему другим торакальным отделением, главный врач диспансера Игорь Вихлянов предложил возглавить отделение телемедицины с сохранением его уровня заработной платы и возможности делать операции в торакальном отделении на условиях совмещения. Александр Агеев взял время, чтобы рассмотреть это предложение и дать на него ответ.

Сейчас же онкодиспансер продолжает работать в обычном режиме

Ранее в Минздраве заявили, что закрытие одного из отделений торакальной хирургии, в котором оперируют пациентов с опухолями грудной клетки, не ухудшит качество помощи в алтайском онкодиспансере "Надежда". Несмотря на это, 29 октября Томенко поручил остановить оптимизацию в краевом онкодиспансере.