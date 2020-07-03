Министр просвещения Сергей Кравцов приехал в Алтайский край

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов приехал в Алтайский край и провел рабочую встречу в общеобразовательной школе №1 Белокурихи, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".

Вместе с Кравцовым в образовательное учреждение также приехал глава министерства образования региона Максим Костенко. Вместе они встретились с администрацией школы.

Напомним, что сегодня, 3 июля, в России стартует основная волна единых государственных экзаменов, перенесенная с конца мая из-за пандемии коронавируса. Первыми школьники сдадут географию, литературу, информатику и ИКТ.