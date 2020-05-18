Министр рассказал, сколько медиков заразилось коронавирусом в Алтайском крае

С начала эпидемии коронавирус в Алтайском крае выявили у 72 медработников. В настоящее время половина из них уже выздоровела. Об этом в ходе брифинга 18 мая рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Как сообщил министр, большинство случаев выявлены в госучреждениях, в частной системе здравоохранения COVID-19 зафиксирован у пяти медиков. Во всех эпизодах речь идет о младшем и среднем персонале. По данным на сегодняшний день, 36 медиков уже выздоровели. Все перенесли заболевание в легкой степени тяжести, летальных исходов нет, уточнил Попов.

Министр добавил, что сейчас ведется работа по начислению компенсации медикам, перенесшим коронавирус. Страховую выплату смогут получить врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, которые оказались заражены во время работы. Речь идет практически о 70 000 рублей на одного человека.