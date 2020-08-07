Министр спорта Алтайского края разъяснил, где теперь можно тренироваться
Алексей Перфильев позитивно воспринял новый "ковидный" указ Виктора Томенко
Глава Минспорта Алтайского края Алексей Перфильев положительно оценил новый "ковидный" указ, который губернатор Виктор Томенко подписал 7 августа.
"Решение действительно важное, долгожданное, а в чем-то оно и выстраданное, – уточнил Перфильев. – Наверное, в чем-то это украшает и День физкультурника. Потому что самый лучший подарок ко Дню физкультурника – это возможность тренироваться. То, что мы ждали – мы получили".
По его словам, если раньше при выполнении всех рекомендаций Роспотребнадзора в помещениях могли тренироваться только члены сборной края, то теперь аналогичная мера распространяется на всех.
"В течение трех недель мы имели возможность тренировок в спортивных залах для членов сборных команд Алтайского края на объектах, которые выполнили все рекомендации, заполнили паспорта готовности объектов, – пояснил Перфильев. – Соответственно, по этой модели мы пойдем и дальше, открывая возможность тренировок в фитнес-залах, включая фитнес-центры для всех категорий граждан".
Кроме того, появилась возможность возобновления соревнований, которые ранее были включены в календарь спортивных событий.