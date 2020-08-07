Министр спорта Алтайского края разъяснил, где теперь можно тренироваться

Глава Минспорта Алтайского края Алексей Перфильев положительно оценил новый "ковидный" указ, который губернатор Виктор Томенко подписал 7 августа.

"Решение действительно важное, долгожданное, а в чем-то оно и выстраданное, – уточнил Перфильев. – Наверное, в чем-то это украшает и День физкультурника. Потому что самый лучший подарок ко Дню физкультурника – это возможность тренироваться. То, что мы ждали – мы получили".

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По его словам, если раньше при выполнении всех рекомендаций Роспотребнадзора в помещениях могли тренироваться только члены сборной края, то теперь аналогичная мера распространяется на всех.

"В течение трех недель мы имели возможность тренировок в спортивных залах для членов сборных команд Алтайского края на объектах, которые выполнили все рекомендации, заполнили паспорта готовности объектов, – пояснил Перфильев. – Соответственно, по этой модели мы пойдем и дальше, открывая возможность тренировок в фитнес-залах, включая фитнес-центры для всех категорий граждан".

Кроме того, появилась возможность возобновления соревнований, которые ранее были включены в календарь спортивных событий.