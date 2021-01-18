Министр спорта России посетит Алтайский край

Министр спорта РФ Олег Матыцин собирается прибыть в Алтайский край в последние дни января, сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".

"Официальной программы пока нет, но совершенно точно, что министр побывает на барнаульском гребном канале, который активно готовят для проведения этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, встретится с Виктором Томенко, побывает на нескольких спортивных объектах, в том числе скалодроме", – говорится в посте.

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Прочее Гребной канал: сделано с любовью. Как в Барнауле готовятся к Кубку мира 2021 года

Ранее amic.ru писал, что этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле в мае 2021 года. Барнаульский гребной канал построили в 1984 году, однако к соревнованиям его решили обновить.

В связи с этим запустили масштабную стройку: проводят обводной канал с мостовым переходом, оборудуют подъезды, а также возводят вспомогательные здания и сооружения.

В конце декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что гребной канал в Барнауле уже готов на 95%, а этап международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ пройдет на высоком уровне.