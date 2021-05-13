Минобрнауки отсудило у "Алтайвитаминов" почти 10 млн рублей

Арбитражный суд Алтайского края частично удовлетворил иск Минобрнауки РФ, которое требовало у компании "Алтайвитамины" вернуть в бюджет 49,7 млн рублей. Деньги выделялись по договору на производство препарата против астмы.

Министерство заключило договор с компанией в 2017 году. Партнёром в проекте выступал АлтГУ, который должен был обеспечить "лабораторные работы".

На третьем этапе, когда компания должна была включиться в процесс, возник ряд трудностей. Во-первых, изменилось законодательство, а во-вторых, у "Алтайвитаминов" возникли проблемы с оборудованием, что не позволило соблюсти требования договора.

В итоге суд удовлетворил иск Минобрнауки частично и взыскал с организации часть средств в размере 9,7 млн рублей. В остальном арбитраж признал обязательства исполненными, пишет "Банкфакс".