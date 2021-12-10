Минстрой расторг договор с оператором ТКО в Алейской зоне

Минстрой расторг соглашение с региональным оператором ТКО "ЭкоСтар" в Алейской зоне, сообщает сайт ведомства. Решение было принято на заседании межведомственной комиссии, в которую вошли представители краевых Минстроя и Минприроды, Госинспекции и Управления по государственному регулированию цен и тарифов, а также эксперты ОНФ.

Соглашение с "ЭкоСтар" было подписано в августе текущего года. Компания стала региональным оператором по обращению с ТКО в Алейской зоне, куда, помимо Алейска, входят следующие районы: Алейский, Завьяловский, Мамонтовский, Романовский, Топчихинский, Чарышский Усть-Калманский, Усть-Пристанский и Шипуновский.

Причиной расторжения договора стали обращения глав муниципальных образований, жалобы юридических лиц и жителей Алейской зоны о многочисленных нарушениях правил обращения с ТКО и условий соглашений.

Услуги по обращению с ТКО в Алейской зоне остаются на контроле министерства. По поручению Минстроя главы муниципальных образований при помощи местных подрядчиков вывозят отходы и ликвидируют стихийные свалки.

Конкурс на нового оператора пройдёт в 2022 году. Сейчас ведомство решает вопрос присвоения статуса регоператора без проведения конкурсных процедур на срок не более года.

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Прочее Алтайский губернатор призвал как следует "проучить" нерадивого мусорного оператора

Напомним, ситуация вокруг "ЭкоСтар" обсуждалась 9 декабря на заседании краевого правительства. Губернатор Виктор Томенко призвал Минстрой региона не церемониться с нерадивыми мусорными операторами, которые не выполняют свои обязанности и тем самым создают коллапс, а заодно и подрывают доверие к органам власти.

Томенко потребовал у министра строительства и ЖКХ Алтайского края Ивана Гилева, чтобы тот "поднял" всю возможную ответственность регоператора за провал, вплоть до уголовной. Губернатор заявил, что компании нельзя прощать мусорный коллапс: если не будет реагирования, то каждый позволит себе действовать подобным образом и свободно покидать зону ответственности.