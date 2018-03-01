Минстрой РФ похвалил Рубцовск за концессию в сфере ЖКХ

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Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис назвал концессионное соглашение в сфере ЖКХ Рубцовска примером эффективной работы, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

"Эффективность концессионных соглашений обсуждали 28 февраля на всероссийском селекторном совещании. В Рубцовске в рамках концессионного соглашения между администрацией города и Сибирской генерирующей компанией при участии правительства Алтайского края реконструируют теплосетевое хозяйство. Мероприятия запланированы на 2017 - 2021 годы, и основная часть из них уже выполнена", - сообщили в правительстве.

Андрей Чибис назвал концессионное соглашение в числе лучших практик в России, отмечают в краевом правительстве.

На данный момент в Рубцовске завершили строительство и реконструкцию 19,5 километра трубопроводов, в том числе построили 6,2 километра новых тепловых сетей, создали перемычку между северным и южным сетевыми контурами - 2,7 километра трубопроводов, выполнили техническое перевооружение сетей с увеличением диаметров трубопроводов общей протяженностью 13,3 километра. Для повышения надежности работы системы теплоснабжения на Южной тепловой станции смонтировали два дополнительных котла по 30 Гкал каждый.