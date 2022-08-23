Минус 30%: 27 августа «Галамарт» даёт скидку на игрушки, гаджеты и другие товары

Народный магазин «Галамарт» снова проводит день выгодного шопинга. Только 27 августа вас ждёт скидка 30% на широкий ассортимент товаров.

Например, на посуду. В «Галамарте» есть удобные сотейники, сковороды, кастрюли, кухонные принадлежности и предметы сервировки. Обратите внимание на коллекцию «Блэк джинс» в глубоком чёрно-синем цвете или «Индиго» в ярких и сочных летних оттенках.

Фото: «Галамарт»

Раз осень на носу — надо подумать и о домашнем уюте. Мягкие пледы, тёплые покрывала, новые комплекты постельного белья, удобные подушки на стулья, полотенца — выбор очень большой.

Фото: «Галамарт»

А если хотите порадовать своего малыша — вам тоже сюда. Какой мальчишка устоит перед классными радиоуправляемыми машинками «Богатырский быстроход», «Повелитель дорог», трюковое авто «Шторм».

Фото: «Галамарт»

А для девочек есть очаровательные куклы и мягкие игрушки. А ещё много творческих наборов, конструкторов, книг, игрушек для самых маленьких и многое другое.

Стильные гаджеты тоже никогда лишними не будут. Наушники разных форм и размеров, светящиеся кабели для зарядки, беспроводные зарядные устройства, музыкальные колонки — можно пополнить свои запасы или взять на подарки.

Фото: «Галамарт»

Также здесь есть инструменты, бытовая техника (может, вам нужна новая мультиварка или фен), аксессуары для авто и спорта. А для домашнего уюта и для души — изящные ароманаборы, светильники и букеты из мыльных лепестков (они не вянут, так что радовать своим видом будут долго). И многое-многое другое, ведь всего в «Галамарте» более 7 000 товаров.

Фото: «Галамарт»

«Галамарт»

Тел.: 8 800 25 000 25

Сайт

*Акция действует 27 августа 2022 г. в розничных магазинах «Галамарт». Исключение — ТН «Канцелярия».