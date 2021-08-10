Минус партия и самовыдвиженец. Кто из кандидатов пройдёт отбор на выборах в АКЗС

12 кандидатов от малых партий успели собрать подписи избирателей для участия в выборах в Алтайское Заксобрание по одномандатным округам. Об этом рассказала руководитель избирательной комиссии региона Ирина Акимова. Теперь избирком проверяет подписные листы претендентов. В случае если число забракованных автографов не превысит допустимый уровень, кандидаты получат статус зарегистрированных.

Всего в АКЗС на 34 одномандатных округа заявились 194 кандидата, причем один из них – как самовыдвиженец. Пока избирком зарегистрировал 112 человек. Документы остальных соискателей ещё на рассмотрении. Среди представителей малых партий шансы получить допуск к выборам имеют только 12 одномандатников. Среди них восемь человек представляют "Новых людей", по два – "Родину" и "Коммунистов России". Ещё 30 человек не справились со сбором подписей, в их числе представители всё тех же трёх партий плюс выдвиженцы от партии "За справедливость", а также единственный кандидат, не имеющий партийной "окраски".

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Кроме того, в настоящее время избирком заверяет для регистрации и списки партий. Те из них, кто не был освобожден от сбора автографов, должны были предоставить как минимум 9019 подписей. Проверке подлежат 20% подписных листов. В числе "сборщиков" представители пяти малых партий: "Родина", "Новые люди", "Коммунисты России", "Пенсионеры за социальную справедливость", "За справедливость". Ещё столько же политобъединений имели льготу и подписи не собирали. Среди них – "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", КПРФ, ЛДПР и "Яблоко".

Всего по общекраевым спискам выдвинулись 920 кандидатов от девяти партий. При этом "Родина" до дедлайна списки так и не подала. Теперь в лучшем случае эта партия будет представлена только двумя кандидатами-одномандатниками. Партия же "За справедливость" изначально делала упор на округа, не формируя краевого партсписка, но поскольку все её одномандатники так и не разжились подписями, фактически она выбывает из предвыборной гонки.

Напомним, выборы в АКЗС пройдут в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.