Минздрав: покойников и продукты в Алтайском крае на одной машине не возят

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Глава министерства здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова опровергла информацию о том, что в одном из районов перевозка больничных продуктов и тел умерших людей осуществляется на одном и том же транспорте.

Об этом она заявила в ходе интернет-форума, который состоялся на официальном сайте краевого правительства. Ирине Долговой поступил вопрос, принимает ли региональный минздрав какие-либо меры в связи с тем, что в Шипуново тела умерших в центральной районной больнице перевозят в морг на той же машине, на которой осуществляется транспортировка продуктов для столовой ЦРБ.

По этому поводу глава краевого министерства отметила: "Для транспортировки тел умерших используется специальный транспорт - автомобиль марки УАЗ. При транспортировке тела упаковываются в специальные пластиковые мешки. Для перевозки продуктов питания со склада в столовую данный автомобиль не используется".

Ирина Долгова уточнила, что больничные продукты доставляют в ЦРБ собственным транспортом поставщиков.

Также она констатировала, что сегодня в здании больничного морга Шипуновской больницы работает филиал краевого бюро судебно-медицинской экспертизы, однако ввиду отсутствия в медицинской организации врача-патологоанатома патологоанатомические исследования умерших осуществляются в рубцовской горбольнице.